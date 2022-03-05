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Илон Маск призвал срочно увеличить добычу нефти и газа

Американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа.
Газета.Ru
Цены на нефть и газ стремительно растут по всему миру.
Свободная Пресса
Например, 3 марта стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти 2280 долларов.
Life.ru
Газ в последние дни дорожает на фоне опасений по поводу поставок из России, обусловленных актуальной геополитической ситуацией.
Lenta.ru

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Илон Маск призвал срочно увеличить добычу нефти и газа
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Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа
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