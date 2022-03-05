Газета.RuИлон Маск призвал срочно увеличить добычу нефти и газаАмериканский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа.Газета.RuЦены на нефть и газ стремительно растут по всему миру.Свободная ПрессаНапример, 3 марта стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти 2280 долларов.Life.ruГаз в последние дни дорожает на фоне опасений по поводу поставок из России, обусловленных актуальной геополитической ситуацией.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuLife.ruТК ЗвездаОбщественная служба новостейПодробнее о событииИлон Маск призвал срочно увеличить добычу нефти и газаГазета.Ru21:02Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газаОбщественная служба новостей20:45Tesla никуда не едет: Илон Маск признал крах «зеленой» энергетики и обвинил в нем РоссиюУкраина.ру20:54Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газаLife.ru20:48Маск призвал к скорейшему увеличению добычи нефти и газаТК Звезда21:02Маск признал слабость «зеленой энергетики» без нефти и газа из РФСвободная Пресса20:33Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа, признав бессилие «зеленой энергетики»ПРАЙМ20:28Показать ещёОценить13Поделиться