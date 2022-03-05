Будьте в Плюсе

Илон Маск призвал увеличить добычу нефти и газа

Экологичное «зеленое» топливо на сегодняшний день не способно полноценно заменить нефть и газ, поставляемые РФ, пояснил Маск.
Известия
"Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт", — добавил он.
ПРАЙМ
В США сейчас активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение специальной военной операции на Украине.
ПРАЙМ
Например, 3 марта стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти 2280 долларов.
Life.ru

Подробнее о событии

Илон Маск призвал увеличить добычу нефти и газа
Известия21:47
Илон Маск призвал к чрезвычайным мерам для противостояния России
REGNUM21:20
Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа
Life.ru20:48
Илон Маск призвал срочно увеличить добычу нефти и газа
Газета.Ru21:02
Маск призвал к скорейшему увеличению добычи нефти и газа
ТК Звезда21:02
Создатель электромобилей Tesla Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти
Lenta.ru21:08
Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа, признав бессилие «зеленой энергетики»
ПРАЙМ20:28

Интересное

Экс-премьер Украины Азаров: внешний вид Зеленского говорит о его неадекватном состоянии

Бывший премьер Украины Николай Азаров прокомментировал внешний вид украинского президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru19:28

Боррель: ЕС не может быстро стать независимым от российского газа

Европейский союз не может быстро стать независимым от газа из России, но должен стремиться к снижению зависимости, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском19:33

Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook на территории России

Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook (Meta Platforms) на территории России.
Lenta.ruвчера в 14:36

СВР: спецслужбы США и Британии переправляют оружие и боевиков на Украину через Польшу

Разведка полагает, что Великобритания и США используют Польшу, чтобы с ее территории осуществлять переброску боевиков на Украину, в том числе с Ближнего Востока.
РБКвчера в 11:40

Компания Samsung приостанавливает поставки телефонов и микрочипов в Россию

Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки телефонов и микрочипов в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Lenta.ru18:53

Российские кинотеатры выпустят в повторный прокат фильмы Балабанова

Российские кинотеатры выпустят в повторный прокат фильмы режиссера Алексея Балабанова, следует из информации «Бюллетеня кинопрокатчика».
Ведомостивчера в 11:22

Песков: Россия не стремится разделить Украину на части

Проводя специальную военную операцию на украинской территории, Россия не стремится разделить Украину на части, а добивается обеспечения гарантий своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском17:02

Минпромторг объяснил случаи ограничения продажи ряда товаров в одни руки

Торговые сети получили разрешение на ограничение продажи ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК18:46

Гундаров указал на важность взятия Одессы в рамках спецоперации ВС РФ в Украине

Одной из следующих точек спецоперации России на Украине может стать Одесса.
ИА SM-Newsвчера в 07:42

Дерипаска призвал поддержать простых россиян

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме (КЭФ), заявил, что сейчас важно финансово поддержать население.
BFM.ruвчера в 03:36