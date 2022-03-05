ИзвестияИлон Маск призвал увеличить добычу нефти и газаЭкологичное «зеленое» топливо на сегодняшний день не способно полноценно заменить нефть и газ, поставляемые РФ, пояснил Маск.Известия"Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт", — добавил он.ПРАЙМВ США сейчас активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение специальной военной операции на Украине.ПРАЙМНапример, 3 марта стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти 2280 долларов.Life.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияREGNUMГазета.RuИнфоСМИПрофильLife.ruОбщественная служба новостейТК ЗвездаПодробнее о событииИлон Маск призвал увеличить добычу нефти и газаИзвестия21:47Илон Маск призвал к чрезвычайным мерам для противостояния РоссииREGNUM21:20Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газаLife.ru20:48Илон Маск призвал срочно увеличить добычу нефти и газаГазета.Ru21:02Маск призвал к скорейшему увеличению добычи нефти и газаТК Звезда21:02Создатель электромобилей Tesla Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефтиLenta.ru21:08Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа, признав бессилие «зеленой энергетики»ПРАЙМ20:28Показать ещёОценить122Поделиться