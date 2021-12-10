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Илон Маск продал еще 934 тысячи акций Tesla за $963 млн

Богатейший человек мира, основатель Tesla Илон Маск продал еще 934 091 акцию примерно за $963 млн.
Forbes
За последние сутки, по данным рейтинга Forbes Real-Time, состояние Маска уменьшилось на $15,1 млрд (на 5,42%).
Forbes
Маск продает акции пятую неделю подряд, последовательно приближаясь к выполнению своего обещания продать до 10% своей доли в компании.
Forbes
В начале ноября Маск начал распродавать акции Tesla.
Компания

Подробнее о событии

Илон Маск продал еще 934 тысячи акций Tesla за $963 млн
Коммерсантъ01:29
Илон Маск продал акции Tesla еще на $963 млн
RB.RU01:51
Bloomberg: Илон Маск продал 934 тыс. акций Tesla
Lenta.ru01:45
Илон Маск продал акции Tesla ещё на $963 млн
Ведомости02:20
Илон Маск продал более 934 тыс. акций Tesla за $963 млн
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Илон Маск продал еще более 930 000 акций Tesla за $963 млн
Forbes22:47
Илон Маск продал 934 091 акций Tesla на сумму $963,2 миллиона
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