Экс-президент США Трамп нецензурно обвинил экс-премьера Израиля Нетаньяху в предательстве

Бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.