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Илон Маск продал свои акции Tesla еще на $930 млн

Гендиректор Tesla Илон Маск продал еще 934 091 свою акцию автомобильной компании.
Коммерсантъ
Акции были проданы двумя пакетами 9 и 10 ноября – один на $3,8 млрд, второй – на $1,1 млрд. 12 ноября Маск продал еще 630 тысяч акций на $687 млн.
RB.RU
Неделя c 5 по 12 ноября для ценных бумаг Tesla стала худшей с марта 2020 года — акции потеряли 15,4 процента стоимости.
Lenta.ru
По данным Equilar, Маск продал акции на сумму почти $600 млн в 2016 году для уплаты налогов.
Profinance.ru

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Илон Маск продал свои акции Tesla еще на $930 млн
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