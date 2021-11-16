Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем, а это, по его словам, противоречит позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве.
Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович оценил решение России отменить квоты на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.