Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта

Американский предприниматель Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом. В основанной Маском компании Neuralink надеются, что имплант позволит в будущем лечить неврологические заболевания. Трансляция велась на YouTube-канале Neuralink.