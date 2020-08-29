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Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта

Американский предприниматель Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом. В основанной Маском компании Neuralink надеются, что имплант позволит в будущем лечить неврологические заболевания. Трансляция велась на YouTube-канале Neuralink.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС Наука

Neuralink показала устройство для считывания данных о работе мозга

ТАСС Наука 02:11
Lenta.ru

Раскрыта стоимость чипирования людей

Lenta.ru22:08
3DNews

Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

3DNews23:42
РЕН ТВ

Маск раскрыл примерную стоимость чипирования людей

РЕН ТВ21:09
iXBT.com

Илон Маск представил усовершенствованный интерфейс мозг-компьютер — Neuralink V2

iXBT.com03:54
РИА Новости

Маск раскрыл стоимость чипирования людей

РИА Новости06:38
Газета.Ru

Маск назвал цену чипирования людей

Газета.Ru06:48

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает состоявшимися президентские выборы, которые состоялись в Белоруссии 9 августа и закончились победой действующего главы государства Александра Лукашенко.
Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа
Наша версия03:37
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Веснавчера в 18:37
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Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37