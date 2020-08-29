Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта
Смотрите также
Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа
Алексей Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым
В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Заграничным студентам могут разрешить въезжать в РФ для учебы
Кризис в Белоруссии: оппозицию допустила посредничество РФ
Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Белоруссией
Премьера фильма «Вратарь галактики» состоялась в Севастополе
Путин признал легитимность выборов в Белоруссии
Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта
Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября
Россиянам перечислили три переломных момента старения
Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»
ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля
Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей
Американский предприниматель Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом. В основанной Маском компании Neuralink надеются, что имплант позволит в будущем лечить неврологические заболевания. Трансляция велась на YouTube-канале Neuralink.В источнике
Подробнее о событии