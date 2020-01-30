Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Илон Маск разбогател на $2,3 млрд за час

На 2,3 миллиарда долларов разбогател в течение часа бизнесмен и инженер Илон Маск. Это произошло за счет увеличения рыночной капитализации его компании Tesla, сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать73
с чего всё началось
Бизнесмен, основатель Тesla и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Тesla, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
Газета.Ru01:11

Подробнее о событии

Илон Маск стал богаче на 2,3 млрд долларов за один час

Национальная служба новостей07:12

Илон Маск стал богаче на 2,3 миллиарда долларов всего за час

РЕН ТВ05:14

Маск за час разбогател на $2,3 млрд из-за роста стоимости акций Tesla

РБК03:48

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

РИА Новости01:49

Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов

Российская газетавчера в 23:30

Bloomberg: состояние Маска за счет капитализации Tesla увеличилось за час на $2,3 млрд

ТАССвчера в 23:14

Зеленое золото. Топ-10 миллиардеров, которые разбогатели на экологии

Агентство Телеграф28 января в 08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
RT на русском 11:11
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Общество

В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
REGNUM 05:21
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Политика

Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления

Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
РИА Новости 10:34
Футбол

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Помпео назвал Китай центральной угрозой современности

Китай является главной угрозой современности, и поэтому США и страны-союзницы должны продемонстрировать свою военную и технологическую мощь, чтобы этот век руководствовался западными принципами.
Известия 07:36
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Lenta.ru 10:34
Кино

Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld

30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Мир фантастики 09:55
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Энергетика

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
BFM.ru 10:51
Общество

Ночью в Киеве появились биллборды с пророссийскими лозунгами

Киевские коммунальщики спешно демонтировали размещенные накануне ночью биллборды с лозунгом «Россия - наш главный стратегический партнер».
Украина.ру 03:28
Религия

Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Lenta.ru 11:37
Общество

Каникулы китайских студентов в России продлили из-за коронавируса

Каникулы китайских студентов в России продлили до 2 марта 2020 года.
Вечерняя Москва 06:29
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Здоровье

Подмосковные хирурги удалили из интимного места пациентки русую косу

Как стало известно «МК», хирурги провели лапароскопическую операцию по извлечению необычных «отростков» двух яичников.
Московский Комсомолец 09:08
Политика

Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года

Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
МР7.ру 08:47
Экономика

Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
RT на русском 05:26
Футбол

Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»

ProstoProSport 10:18
Футбол

Агент: «У Смольникова есть предложения от клубов РПЛ»

«Зенит» выкупил его трансфер у «Крыльев Советов» за 6 млн евро. Контракт футболиста с клубом истекает ближайшим летом.
ГЛАС.RU 10:44
Происшествия

Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину

REGNUM 11:34
Общество

Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро

Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Секрет фирмы вчера в 10:04
Происшествия

67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере

На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Газета.Ru 09:14
Здоровье

Россельхознадзор запретил ввоз экзотических животных из Китая

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 30 января 2020 г. объявила о запрете на ввоз и транзит через территорию России "всех видов экзотических и декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов из Китая".
Вести.Финанс 08:38
Политика

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
Футбол

Две семерки: Соболев определился с номером в «Спартаке»

Вести.Ru 07:04
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
RT на русском 03:35
Музыка

Дмитрий Маликов выпустит песню, записанную с Юлией Началовой

Певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал, что выпустит песню, которую записал вместе с певице Юлией Началовой, скончавшейся в прошлом году, сообщает ФАН.
Аргументы и Факты 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное