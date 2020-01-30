с чего всё началось

На 2,3 миллиарда долларов разбогател в течение часа бизнесмен и инженер Илон Маск. Это произошло за счет увеличения рыночной капитализации его компании Tesla, сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

Илон Маск разбогател на $2,3 млрд за час

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