Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Илон Маск разбогател на $2,3 млрд за час

На 2,3 миллиарда долларов разбогател в течение часа бизнесмен и инженер Илон Маск. Это произошло за счет увеличения рыночной капитализации его компании Tesla, сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.
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Бизнесмен, основатель Тesla и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Тesla, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
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Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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