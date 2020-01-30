Экономика
РИА НовостиИлон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
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800 человек эвакуировали с химфака МГУ
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Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android
Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Культура
Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Общество
В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
В России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Общество
МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля
В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Здоровье
Россиянам приписали болезни и осмотры. Врачи и бумажная волокита неразлучны даже в эпоху интернета
Россияне обнаружили на сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) и портале «Здоровье петербуржца» записи о несуществующих визитах к врачам.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Общество
Россия приостановила оформление виз для китайцев
В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Армия и оружие
Израильский «Iron Fist» научили бороться с подкалиберными снарядами
Как сообщает спецпроект «Российской газеты» «Русское оружие», Израиль провел тесты обновленного комплекса активной защиты «Iron Fist».
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 693-м в НХЛ.
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Экономика
В Саратове достраивают новый аквапарк
В Саратове в этом году появится аквапарк. Такую информацию 30 января на заседании правительства озвучил первый зампред Вадим Ойкин.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Общество
ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в четверг видео задержания сотрудников стрелкового клуба "Паритет-СВ", которые развернули в Калужской области цех по переделыванию охотничьего оружия в боевое.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Технологии
Фотографы-любители открыли новый вид полярного сияния – дюны
Финские фотографы в сотрудничестве с учеными обнаружили ранее не отмеченный вид полярного сияния в виде дюн.
Общество
Социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на 3 процента
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором установил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Мишустин опроверг планы расширить силовикам доступ к данным россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин опроверг планы расширить сотрудникам правоохранительных органов к персональным данным жителей России.
Фигурное катание
10-кратная чемпионка Франции обвинила бывшего тренера в изнасилованиях
Армия и оружие
Минобороны Белорусии начало внезапную проверку боеготовности армии
В войсках Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой готовности, сообщает Министерство обороны страны на своем сайте.