Экономика

РИА НовостиРИА НовостиИлон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Илон Маск стал богаче на 2,3 миллиарда долларов всего за час

РЕН ТВ05:14

Маск за час разбогател на $2,3 млрд из-за роста стоимости акций Tesla

РБК03:48

Bloomberg: состояние Маска за счет капитализации Tesla увеличилось за час на $2,3 млрд

ТАССвчера в 23:14

Bloomberg: состояние Маска за один час увеличилось на $2,3 млрд

RT на русскомвчера в 23:52

Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов

Российская газетавчера в 23:30

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

РИА Новости01:49

Илон Маск за неделю разбогател на $1,7 млрд

АМИТЕЛ26 января в 19:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия

800 человек эвакуировали с химфака МГУ

Известия 05:49
Гаджеты

Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android

Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
ToDay News Ufa вчера в 19:50
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru 05:12
Культура

Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»

Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Клопс 04:49
Энергетика

Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Газета.Ru вчера в 12:47
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Известия 04:14
Общество

В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

В России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 02:52
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Общество

МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».
РБК 01:37
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru вчера в 06:06
Здоровье

Россиянам приписали болезни и осмотры. Врачи и бумажная волокита неразлучны даже в эпоху интернета

Россияне обнаружили на сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) и портале «Здоровье петербуржца» записи о несуществующих визитах к врачам.
Телеканал 360° 05:33
Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
Здоровье

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Вести.Ru 03:52
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Общество

Россия приостановила оформление виз для китайцев

В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Lenta.ru 05:16
Армия и оружие

Израильский «Iron Fist» научили бороться с подкалиберными снарядами

Как сообщает спецпроект «Российской газеты» «Русское оружие», Израиль провел тесты обновленного комплекса активной защиты «Iron Fist».
Военное дело 04:00
Общество

Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

РИА Новости 04:01
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 693-м в НХЛ.
Вести.Ru вчера в 22:31
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Российская газета 02:41
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Lenta.ru 04:07
Экономика

В Саратове достраивают новый аквапарк

В Саратове в этом году появится аквапарк. Такую информацию 30 января на заседании правительства озвучил первый зампред Вадим Ойкин.
Регион 64 02:16
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Общество

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в четверг видео задержания сотрудников стрелкового клуба "Паритет-СВ", которые развернули в Калужской области цех по переделыванию охотничьего оружия в боевое.
РИА Новости 04:24
Космос

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 05:05
Технологии

Фотографы-любители открыли новый вид полярного сияния – дюны

Финские фотографы в сотрудничестве с учеными обнаружили ранее не отмеченный вид полярного сияния в виде дюн.
Московский Комсомолец в Марий Эл 00:56
Общество

Социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на 3 процента

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором установил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
РИА Новости 03:31
Политика

Мишустин опроверг планы расширить силовикам доступ к данным россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин опроверг планы расширить сотрудникам правоохранительных органов к персональным данным жителей России.
News.ru 04:18
Фигурное катание

10-кратная чемпионка Франции обвинила бывшего тренера в изнасилованиях

Спорт-Экспресс 02:27
Происшествия

Постиранный россиянкой ребенок умер в стиральной машине

Lenta.ru 04:52
Армия и оружие

Минобороны Белорусии начало внезапную проверку боеготовности армии

В войсках Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой готовности, сообщает Министерство обороны страны на своем сайте.
РБК 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное