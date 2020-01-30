Экономика
РИА НовостиИлон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Общество
МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля
В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».
Происшествия
Российского полицейского поймали с набитым наркотиками карманом
По данным источника «Ленты.ру», российский полицейский собирался сделать закладку.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Общество
Россия приостановила оформление виз для китайцев
В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Экономика
Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями
Как считают в «Опоре России», сервис должен разъяснять пользователям, что информация о единственном свободном номере в отеле или сообщение «вы не успели забронировать» касаются только реализуемого через Booking.com жилья.
Политика
В Чебоксарах представят врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представит в Чебоксарах Олега Николаева, назначенного врио главы Чувашии, сообщили в пресс-службе полпредства.
Политика
Мишустин ответил на сообщения о расширении доступа к данным граждан России
Российские власти не планируют предоставлять правоохранительным органам неограниченный доступ к персональным данным граждан страны, заявил 30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Биатлон
Владимир Королькевич: «Проблемы у сборной России не столько спортивные, сколько социальные и инфраструктурные»
Тренер сборной Белоруссии по биатлону Владимир Королькевич поделился мнением о проблемах российской команды.
Общество
Власти Керчи объяснили ситуацию с подаренным блокадникам хлебом
На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают вручают блокадникам медали, цветы и "батоны белого хлеба".
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Религия
Патриарх запретил своим викариям появляться на похоронах Чаплина
Предстоятель РПЦ Кирилл запретил подчинающимся ему викариям присутстовать на похоронах религиозного деятеля Всеволода Чаплина, состоявшихся накануне, 29 января.
Культура
Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Происшествия
В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет
Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
Теннис
Мугуруса победила Халеп и сыграет с Кенин в финале Australian Open
В финале стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гарбинье сыграет с американкой Софьей Кенин (14).
Футбол
Уткин: Никто не даст Кокорину играть в России за достойную команду
Комментатор и блогер Василий Уткин заявил на своем канале в YouTube, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину не дадут играть в России за более-менее приличную команду.
Политика
Небензя напомнил США, что Голанские высоты принадлежат Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил Вашингтону о том, что резолюция Совбеза ООН устанавливает принадлежность Голанских высот Сирии.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Экономика
Domino’s Pizza сообщила о снижении темпов роста спроса в России
Российский бизнес международной сети пиццерий Domino's Pizza в 2019 году снизил темпы роста, следует из сообщения турецкой DP Eurasia, выступающей мастер-франчайзи американского бренда в Турции, России, Азербайджане и Грузии.