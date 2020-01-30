Экономика

РИА НовостиРИА НовостиИлон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Читать в источнике
Комментировать61

Подробнее о событии

Tesla принесла Илону Маску миллиарды долларов за час

Lenta.ru06:28

Илон Маск стал богаче на 2,3 миллиарда долларов всего за час

РЕН ТВ05:14

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

РИА Новости01:49

Маск за час разбогател на $2,3 млрд из-за роста стоимости акций Tesla

РБК03:48

Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов

Российская газетавчера в 23:30

Bloomberg: состояние Маска за счет капитализации Tesla увеличилось за час на $2,3 млрд

ТАССвчера в 23:14

Илон Маск за неделю разбогател на $1,7 млрд

АМИТЕЛ26 января в 19:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

RT на русском 00:42
Политика

Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление

Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
RT на русском 07:04
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, в котором Хоакин Феникс сыграл главную роль, появился в российском прокате 3 октября 2019 года и меньше через две недели собрал больше $1 млрд от показов в России.
РБК 06:58
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Политика

Нетаньяху встретился с освобожденной израильтянкой Иссахар

РБК 06:07
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Известия 04:14
Происшествия

Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии

Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Газета.Ru 05:57
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Вести.Ru 04:31
Политика

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Военное обозрение 03:44
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
РИА Новости 04:38
Общество

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:20
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru 05:12
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Появились доказательства беременности Анны Курниковой

Пара воспитывает двухлетних близнецов Люси и Николаса. А в декабре в СМИ появилась информация о том, что спортсменка вновь ждет ребенка.
RuNews24.ru 03:27
Теннис

Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open

Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Спорт-Экспресс 06:04
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Происшествия

В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2»

Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
РИА Новости 06:29
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
РИА Новости 05:27
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более 10 произведений Сальвадора Дали

РБК 05:31
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Известия вчера в 19:13
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Александра Соболева из «Крыльев Советов»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в московский «Спартак».
РБК 07:05
Шоу-бизнес

Дочь Билла Гейтса выходит замуж за простого парня

23-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер получила предложение руки и сердца. Её избранником стал Наиль Нассар.
Paparazzi.ru 06:30
Происшествия

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

РИА Новости 05:33
Общество

McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Москва 24 04:33
Происшествия

Суд арестовал второго бывшего полицейского по «делу Голунова»

Известия 05:54
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Политика

Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Одна из членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Юлия Левочкина из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала восстановление полномочий российской делегации, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Происшествия

Задымление произошло на химфаке МГУ

В здании, где располагается химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, произошло задымление.
Газета.Ru 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное