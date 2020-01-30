Экономика
РИА НовостиИлон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
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Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Политика
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление
Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, в котором Хоакин Феникс сыграл главную роль, появился в российском прокате 3 октября 2019 года и меньше через две недели собрал больше $1 млрд от показов в России.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Происшествия
Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии
Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Общество
Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Шоу-бизнес
Появились доказательства беременности Анны Курниковой
Пара воспитывает двухлетних близнецов Люси и Николаса. А в декабре в СМИ появилась информация о том, что спортсменка вновь ждет ребенка.
Теннис
Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open
Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Происшествия
В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2»
Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Соболева из «Крыльев Советов»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в московский «Спартак».
Шоу-бизнес
Дочь Билла Гейтса выходит замуж за простого парня
23-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер получила предложение руки и сердца. Её избранником стал Наиль Нассар.
Происшествия
В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Одна из членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Юлия Левочкина из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала восстановление полномочий российской делегации, сообщила "Европейская правда".
Происшествия
Задымление произошло на химфаке МГУ
В здании, где располагается химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, произошло задымление.