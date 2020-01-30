с чего всё началось

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

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Происшествия Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

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