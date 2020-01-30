Экономика
РИА НовостиИлон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Читать в источнике
Оценить76
с чего всё началось
Бизнесмен, основатель Тesla и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Тesla, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.Газета.Ru01:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Политика
Путин уволил главу Чувашии Игнатьева
1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Общество
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Политика
Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане
Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004 года.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его
В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
Политика
Помилованная Путиным израильтянка Иссахар не пересекала границу России
Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар не пересекла границу страны.
Происшествия
Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
На киевских дорогах появились билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер» с изображением предпринимателя Олега Катющенко.
Общество
Главу Республики Алтай выписали из московской больницы
В пресс-службе губернатора опровергли эту информацию, отметив, что у Хорохордина были проблемы с желудком.
Общество
В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Общество
Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ
Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ Лукашенко ищет альтернативы.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Общество
В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за коронавируса
«Если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», — сказала Ломидзе.
Происшествия
В Петербурге горит цех по переработке резины
На Октябрьской набережной вблизи центра Петербурга горит цех по переработке резины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Общество
Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем
"Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению", - говорится в документе.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в аэропорту Внуково группы вымогателей
В столичном аэропорту Внуково задержаны трое вымогателей. Об этом «Известиям» сообщил 30 января источник.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Футбол
Цорн признался, что «Спартак» следил за Соболевым
Происшествия
Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков
Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Происшествия
В Воронеже двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
В воронежскую больницу госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Оба заболевших недавно вернулись из Китая.