с чего всё началось

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

Хоккей Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

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