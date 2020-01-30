Экономика
РИА НовостиИлон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
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с чего всё началось
Бизнесмен, основатель Тesla и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Тesla, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.Газета.Ru01:11
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Зеленое золото. Топ-10 миллиардеров, которые разбогатели на экологии
Агентство Телеграф28 января в 08:17
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
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