Экономика
РИА НовостиИлон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Читать в источнике
Оценить76
с чего всё началось
Бизнесмен, основатель Тesla и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Тesla, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.Газета.Ru01:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Спорт
ОКР и Минспорт планируют добиться от ВФЛА сложения полномочий
Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта России по итогам экстренного совещания рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий.
Футбол
Братьев Березуцких представили ЦСКА в новом качестве
Перед началом занятий игрокам представили братьев Алексея и Василия Березуцкого в новом качестве, сообщает пресс-служба "армейцев".
Политика
Мишустин прибыл в Алма-Ату на встречу премьеров ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Алма-Ату, где в пятницу он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".
Общество
Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково
Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
Авто
Названа стоимость кроссовера Aston Martin DBX для России
Стоимость нового кроссовера Aston Martin DBX на российском рынке составит от 14,5 млн рублей.
Общество
Сергей Шнуров посвятил коронавирусу стихотворение
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Специалисты рассказали, когда коронавирус может появиться в России.
Кино
Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Шоу-бизнес
Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой
На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Армия и оружие
США просят Ирак разрешить размещение комплексов Patriot
США просят власти Ирака разрешить размещение на территории страны зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Гаджеты
Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч
Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение подмосковным "Химкам" в матче 22-го тура Евролиги.
Биатлон
«Россия не забросает всех шапками, как бы ей этого ни хотелось». Интервью с Владимиром Королькевичем
Россия не забросает всех шапками, как бы ей этого ни хотелось.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Шоу-бизнес
Отец Децла объяснил Малахову необходимость ДНК-теста внука
Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий пришел в студию передачи "Прямой эфир" и заявил о необходимости проведения ДНК-теста для установления родства с внуком Тони.
Футбол
Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед»
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.