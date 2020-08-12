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Lenta.ru
Lenta.ru

Илон Маск решил сделать акции Tesla доступнее

Компания под руководством Илона Маска заявила, что стремится сделать свои акции более доступными для сотрудников и инвесторов, а потому решила пойти на такой шаг. Держатели акций Tesla на 21 августа получат по четыре дополнительных акции на каждую бумагу после закрытия торгов 28 августа.В источнике
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Lenta.ru

Илон Маск решил сделать акции Tesla доступнее

Lenta.ru08:22
РБК

Акции Tesla упадут в пять раз в августе. Но инвесторы ничего не потеряют

РБК11:12
Народные новости

Tesla анонсировала сплит акций в пропорции пять к одному

Народные новости09:59
Коммерсантъ

Tesla объявила о сплите акций из расчета пять к одной

Коммерсантъ13:33
Forbes

Tesla сделает акции более доступными для инвесторов

Forbes07:41
ИА Красная Весна

Tesla даст пять новых акций за одну старую

ИА Красная Весна17:54
Anonsens

В августе подорожали акции компании Ford

Anonsensвчера в 09:08

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов
Rambler News Service08:16
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratingsвчера в 06:32
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