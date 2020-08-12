Илон Маск решил сделать акции Tesla доступнее

Компания под руководством Илона Маска заявила, что стремится сделать свои акции более доступными для сотрудников и инвесторов, а потому решила пойти на такой шаг. Держатели акций Tesla на 21 августа получат по четыре дополнительных акции на каждую бумагу после закрытия торгов 28 августа.