Илон Маск решил сделать акции Tesla доступнее
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Компания под руководством Илона Маска заявила, что стремится сделать свои акции более доступными для сотрудников и инвесторов, а потому решила пойти на такой шаг. Держатели акций Tesla на 21 августа получат по четыре дополнительных акции на каждую бумагу после закрытия торгов 28 августа.В источнике
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