Космос

Российская газетаРоссийская газетаИлон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon

Человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Dragon. С таким заявлением в субботу выступил глава SpaceX Илон Маск после успешного запуска созданного его компанией корабля. По его словам, Crew Dragon сделан людьми, и это достойно гордости.
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Илон Маск
Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь.
— Илон Маск, американский инженерLenta.ru 20:17

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