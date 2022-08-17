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Илон Маск сообщил о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

Миллиардер Илон Маск покупает футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru
Нынешним владельцем «Манчестер Юнайтед» является семья Глейзеров.
Матч ТВ
«Манчестер Юнайтед» три раза становился победителем Лиги чемпионов и 20 раз побеждал в английской премьер-лиге.
REGNUM
Болельщики "красных дьяволов" ранее неоднократно выражали недовольство политикой владельцев клуба.
РИА Новости

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Илон Маск заявил о намерении приобрести футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»
ТАСС22:55
Илон Маск сообщил в Twitter, что собирается купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»
РБК22:06
Американский инвестиционный фонд может купить «Манчестер Юнайтед» у семьи Глейзеров
Sports.ruвчера в 13:19
Илон Маск сообщил о желании приобрести «Манчестер Юнайтед»
Газета.Ru21:29
Инвестиционный фонд из Нью-Йорка заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед»
ВсеПроСпорт.рувчера в 14:42
Американский инвестиционный фонд заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед»
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