Германия может пойти на "позорный" запуск "Северного потока — 2" осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, написал в статье для чешской газеты Lidovky главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.
США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" из-за ситуации на Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса.
Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить социальную сеть Instagram на предмет нарушений российского законодательства, информирует "Коммерсантъ".
Украинские войска бьют по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения, при повреждении которой реактор может стать неуправляемым, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.