Коронавирус

iReactoriReactorИлон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает неоправданной опасность заражения коронавирусом. Миллиардер уверен, что паника вокруг заболевания является преувеличенной, о чем передает издание BuzzFeed.
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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