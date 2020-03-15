Коронавирус

iReactoriReactorИлон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает неоправданной опасность заражения коронавирусом. Миллиардер уверен, что паника вокруг заболевания является преувеличенной, о чем передает издание BuzzFeed.
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Маск заявил, что люди скорее погибнут в ДТП, чем умрут от коронавируса

News.ruвчера в 18:33

Маск усомнился в опасности коронавируса и потерял пять миллиардов долларов

ТК Звезда00:59

Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП и потерял миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 23:30

Илон Маск на примере смертей в ДТП показал глупость паники с коронавирусом

Царьград03:51

Маск сравнил риски гибели в автокатастрофе и от коронавируса

РБКвчера в 17:32

Илон Маск отправил подчинённым письмо о шансах умереть от коронавируса

Ferraвчера в 07:57

Илон Маск: Риск смерти в ДТП выше, чем от коронавируса

Росбалтвчера в 07:43
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Путешествия

Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур

На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
BFM.ru вчера в 00:10
Здоровье

Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
РИА Новости 03:13
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости вчера в 03:53
Авто

Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями

Согласно проведённому исследованию, в основу которого легли данные лизинговых компаний, чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся владельцы немецкой марки Audi (12,9%) и водители машин баварского бренда BMW (11,7%).
32CARS.ru 13 марта в 11:19
Армия и оружие

National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США

Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
РИА Новости 04:18
Транспорт

РЖД объявили об отмене поездов на Украину и в Молдавию

Россия с 17 марта приостановит железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
РИА Новости 04:17
Шоу-бизнес

Юлианна Караулова показала себя в экстракоротком платье

Народные новости 12 марта в 23:55
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в сезоне-2020 могут сократить до двух дней

Шансы на полноценный календарь есть. Сможем провести 17-18 гонок или даже больше, зависит от того, когда начнем сезон.
Спорт-Экспресс вчера в 19:55
Политика

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Известия 03:47
Политика

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Газета.Ru вчера в 15:33
Здоровье

В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Вечерние Ведомости 04:38
Общество

Дмитрий Тарасов встал на защиту Валентины Терешковой

Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в Инстаграм встал на защиту Валентины Терешковой, которая недавно предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина.
Kazanfirst.ru вчера в 16:04
Наука

В геноме коронавируса обнаружили первое большое изменение

МедиаПоток вчера в 03:32
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьеры

Французский биатлонист Мартен Фуркад решил завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.
Невские Новости 13 марта в 19:00
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Единоборства

Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

РИА Новости 00:58
Музыка

Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
РИА Новости вчера в 20:46
Общество

Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.
Известия 03:43
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа

Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 00:00
Кино

«КиноПоиск» начинает выпускать собственные фильмы и сериалы

РБК 13 марта в 06:59
Здоровье

Врач назвал людей, для которых коронавирус может быть особенно опасен

Пожилые люди оказались более восприимчивы к новому коронавируса — они могут относиться сразу к нескольким группам риска, которым грозит заражение.
Телеканал 360° 03:48
Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:10
Армия и оружие

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
ТАСС вчера в 17:01
Здоровье

Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Что происходит вчера в 05:55
Общество

Минстрой предложил новый порядок взыскания задолженности по ЖКУ

Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги.
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Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
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На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой

Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.
Тульская пресса 03:01
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Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Авто

BMW избавится от половины версий с ДВС к 2021 году

В 2019 году глава отдела разработок Клаус Фрёлих рассказал, что компания точно избавится от 1,5-литрового трёхцилиндрового дизельного двигателя, трёхлитрового дизеля с четырьмя турбинами и бензинового 6,6-литрового V12.
Журнал Авто.ру 13 марта в 09:50
Путешествия

Отдыхавших в двух отелях Египта украинцев поместят на карантин

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, будут находиться на карантине", - сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.
РИА Новости 03:36
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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