Коронавирус
iReactorИлон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает неоправданной опасность заражения коронавирусом. Миллиардер уверен, что паника вокруг заболевания является преувеличенной, о чем передает издание BuzzFeed.
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Путешествия
Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур
На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
Здоровье
Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Авто
Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями
Согласно проведённому исследованию, в основу которого легли данные лизинговых компаний, чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся владельцы немецкой марки Audi (12,9%) и водители машин баварского бренда BMW (11,7%).
Армия и оружие
National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США
Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину и в Молдавию
Россия с 17 марта приостановит железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова показала себя в экстракоротком платье
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в сезоне-2020 могут сократить до двух дней
Шансы на полноценный календарь есть. Сможем провести 17-18 гонок или даже больше, зависит от того, когда начнем сезон.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Политика
Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Здоровье
В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Общество
Дмитрий Тарасов встал на защиту Валентины Терешковой
Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в Инстаграм встал на защиту Валентины Терешковой, которая недавно предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина.
Наука
В геноме коронавируса обнаружили первое большое изменение
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьеры
Французский биатлонист Мартен Фуркад решил завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Музыка
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
Общество
Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом
В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа
Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Кино
«КиноПоиск» начинает выпускать собственные фильмы и сериалы
Здоровье
Врач назвал людей, для которых коронавирус может быть особенно опасен
Пожилые люди оказались более восприимчивы к новому коронавируса — они могут относиться сразу к нескольким группам риска, которым грозит заражение.
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Армия и оружие
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
Здоровье
Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта
Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Общество
Минстрой предложил новый порядок взыскания задолженности по ЖКУ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
Футбол
На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой
Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Авто
BMW избавится от половины версий с ДВС к 2021 году
В 2019 году глава отдела разработок Клаус Фрёлих рассказал, что компания точно избавится от 1,5-литрового трёхцилиндрового дизельного двигателя, трёхлитрового дизеля с четырьмя турбинами и бензинового 6,6-литрового V12.
Путешествия
Отдыхавших в двух отелях Египта украинцев поместят на карантин
"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, будут находиться на карантине", - сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.