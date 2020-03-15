Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает неоправданной опасность заражения коронавирусом. Миллиардер уверен, что паника вокруг заболевания является преувеличенной, о чем передает издание BuzzFeed.

Илон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП

Здоровье Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.

Авто Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями Согласно проведённому исследованию, в основу которого легли данные лизинговых компаний, чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся владельцы немецкой марки Audi (12,9%) и водители машин баварского бренда BMW (11,7%).

Транспорт РЖД объявили об отмене поездов на Украину и в Молдавию Россия с 17 марта приостановит железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Политика Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.

Общество Дмитрий Тарасов встал на защиту Валентины Терешковой Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в Инстаграм встал на защиту Валентины Терешковой, которая недавно предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина.

Общество Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.

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Хоккей КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.

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Авто BMW избавится от половины версий с ДВС к 2021 году В 2019 году глава отдела разработок Клаус Фрёлих рассказал, что компания точно избавится от 1,5-литрового трёхцилиндрового дизельного двигателя, трёхлитрового дизеля с четырьмя турбинами и бензинового 6,6-литрового V12.