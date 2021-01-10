Илон Маск стал лидером рейтинга самых богатых людей мира
Миллиардер из США Илон Маск закрепился на первом месте рейтинга самых богатых людей мира, составленном специалистами Bloomberg, американской компании, которую называют одним из ведущих поставщиков финансовой информации.В источнике
С чего всё началось
Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных
обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
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