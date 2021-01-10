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Ореанда-Новости
Ореанда-Новости

Илон Маск стал лидером рейтинга самых богатых людей мира

Миллиардер из США Илон Маск закрепился на первом месте рейтинга самых богатых людей мира, составленном специалистами Bloomberg, американской компании, которую называют одним из ведущих поставщиков финансовой информации.В источнике
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С чего всё началось
Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных
 обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
РБКвчера в 01:34
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Илон Маск покинул первую строчку рейтинга миллиардеров Forbes

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Среди игр, которые наряду с DLSS получат поддержку аппаратной трассировки лучей на ПК, названы ужастик Five Nights at Freddy’s: Security Breach от Steel Wool Studios и ScottGames, хоррор The Medium от Bloober Team и платформер-метроидвания F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch от TiGames.
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Глава МИД Кубы осудил решение США о включении в список спонсоров терроризма

"Государственный департамент включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за неоднократную поддержку международного терроризма и предоставление террористам убежища", - говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео.
Интерфаксвчера в 20:45