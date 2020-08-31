Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Американский предприниматель Илон Маск вышел на третье место в мире в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным экспертов, в понедельник, 31 августа, состояние Маска превысило 111,3 миллиарда долларов.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
 в понедельник, 31 августа.
Известиявчера в 16:09
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Коммерсантъ19:48
Комсомольская правда

Bloomberg включило Илона Маска в тройку самых богатых людей мира

Комсомольская правдавчера в 16:59
Российская газета

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Российская газетавчера в 16:37
Известия

Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

Известиявчера в 16:09
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Lenta.ruвчера в 15:52
Вести.Ru

Маск обогнал Цукерберга в списке богатейших людей мира

Вести.Ruвчера в 15:44
ТАСС

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

ТАССвчера в 15:23

В России утверждены новые правила охоты

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».
В России утверждены новые правила охоты
RT на русскомвчера в 13:31
64

Лавров назвал реформу Конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
REGNUM03:36
1

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского Министерства экономики и коммуникаций.
Ведомости03:43
12

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
407

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Российская газета23:11
158