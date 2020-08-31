Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты
Смотрите также
Умер писатель Владислав Крапивин
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса
Машина ушла под землю посреди проезжей части в Астрахани
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Летающий автомобиль с человеком на борту испытали в Японии
SANA сообщило о гибели двух человек при ракетной атаке вблизи Дамаска
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
В Лос-Анджелесе полиция застрелила вооруженного афроамериканца
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Слушания по делу о крушении MH17 отложены до 28 сентября
Жена Элджея Настя Ивлеева показала сексуальное фото в бикини
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
Вокалистку Little Big затравили из-за новости о разводе лидера группы
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 млрд рублей
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Умер писатель Владислав Крапивин
Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
Американский предприниматель Илон Маск вышел на третье место в мире в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным экспертов, в понедельник, 31 августа, состояние Маска превысило 111,3 миллиарда долларов.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
в понедельник, 31 августа.
Подробнее о событии