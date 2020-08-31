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Lenta.ru
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Американский предприниматель Илон Маск вышел на третье место в мире в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным экспертов, в понедельник, 31 августа, состояние Маска превысило 111,3 миллиарда долларов.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
 в понедельник, 31 августа.
Известиявчера в 16:09
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Комсомольская правда

Bloomberg включило Илона Маска в тройку самых богатых людей мира

Комсомольская правдавчера в 16:59
Российская газета

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Российская газетавчера в 16:37
ТАСС

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

ТАССвчера в 15:23
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Lenta.ruвчера в 15:52
Вести.Ru

Маск обогнал Цукерберга в списке богатейших людей мира

Вести.Ruвчера в 15:44
НТВ

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

НТВвчера в 15:33
Известия

Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

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В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известия30 августа в 11:26
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США инвестировали более 100 миллионов долларов в создание пяти институтов искусственного интеллекта

Объединяя исследования в области физики и искусственного интеллекта, IAIFI стремится решать некоторые из самых сложных проблем физики, включая точные вычисления структуры материи, гравитационно-волновое обнаружение сливающихся черных дыр и извлечение новых физических законов из зашумленных данных.
ГЛАС.RUвчера в 01:53

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
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Свыше 4 тыс. зрителей в Татарстане присоединились к акции «Ночь кино»

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Названы эффективные методы защитить свой автомобиль от ржавчины, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Эксперты авторынка рекомендуют сразу после приобретения провести антикоррозийную обработку.
Уфимские Заметкивчера в 10:58
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Суд возобновил прекращённое в 2004 году уголовное дело против Фургала

По версии следствия, экс-губернатор региона организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство ещё двух бизнесменов, Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.
Говорит Москвавчера в 11:57
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