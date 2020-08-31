«МиГ» и «Сухой» могут вместе создать истребитель шестого поколения

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года о начале работ по созданию в России истребителя шестого поколения заявил нынешний глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, в то время находившийся на посту заместителя председателя правительства РФ.