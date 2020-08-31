Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
АБН
АБН

Илон Маск стал третьим в списке самых богатых людей мира

Предприниматель Илон Маск занял третью строчку в списке самых богатых людей планеты. Как сообщает издание Bloomberg, в упомянутом рейтинге Маск обогнал основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Состояние Маска увеличилось до 111,3 миллиардов долларов.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
 в понедельник, 31 августа.
Известиявчера в 16:09
Подробнее о событии
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Lenta.ruвчера в 15:52
Российская газета

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Российская газетавчера в 16:37
Известия

Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

Известиявчера в 16:09
Комсомольская правда

Bloomberg включило Илона Маска в тройку самых богатых людей мира

Комсомольская правдавчера в 16:59
Вести.Ru

Маск обогнал Цукерберга в списке богатейших людей мира

Вести.Ruвчера в 15:44
НТВ

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

НТВвчера в 15:33
ТАСС

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

ТАССвчера в 15:23

Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

ВВП Италии во втором квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что является рекордным падением этого показателя с 1995 года.
Взгляд.рувчера в 09:10
6

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
50

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
31

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
322

Фантастический боевик «Вратарь Галактики» возглавил российский прокат

Кассовые сборы фантастического боевика Вратарь Галактики в России и странах СНГ за минувшие выходные составили 37,4 млн рублей, что вывело фильм Джаника Файзиева на первую строчку в российском прокате.
NewInformвчера в 11:59
5

В России смоделировали два сценария развития ситуации с коронавирусом

Учёные смоделировали два сценария: оптимистичный подразумевает продолжение тренда на снижение темпов прироста, негативный — вторую волну эпидемии, при этом в качестве условной даты её начала названо 14 сентября.
RT на русскомвчера в 12:20
2

Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
РБК20:14