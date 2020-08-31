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Илон Маск стал третьим в списке самых богатых людей мира

Предприниматель Илон Маск занял третью строчку в списке самых богатых людей планеты. Как сообщает издание Bloomberg, в упомянутом рейтинге Маск обогнал основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Состояние Маска увеличилось до 111,3 миллиардов долларов.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
 в понедельник, 31 августа.
Известиявчера в 16:09
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Комсомольская правда

Bloomberg включило Илона Маска в тройку самых богатых людей мира

Комсомольская правдавчера в 16:59
Российская газета

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Российская газетавчера в 16:37
НТВ

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

НТВвчера в 15:33
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Lenta.ruвчера в 15:52
Вести.Ru

Маск обогнал Цукерберга в списке богатейших людей мира

Вести.Ruвчера в 15:44
Известия

Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

Известиявчера в 16:09
ТАСС

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

ТАССвчера в 15:23

Amazon получила в США разрешение на доставку товаров дронами

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, принадлежащий самому богатому человеку планеты Джеффу Безосу, получил статус авиаперевозчика в США для реализации проекта по доставке посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Amazon получила в США разрешение на доставку товаров дронами
РБК18:37

Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева, в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, рост которого составляет 193 см. Черчесов не исключил, что с сербами и венграми с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.
RT на русскомвчера в 12:18
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Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
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Daily Mail: почему США просто не уничтожили российских военных

В западных СМИ и соцсетях продолжаются обсуждение недавнего конфликта в Сирии, когда бронемашины российского военного патруля, взяли в «коробочку» не пропускавший их американский броневик.
Недвижимость.RUвчера в 04:25
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Детский Aston Martin DB5 стоит дороже Mercedes C-класса

Aston Martin DB5 Junior, созданный в коллаборации Aston Martin Little Car Company представляет собой электрическую версию самого культового автомобиля британского бренда в масштабе 2:3. Благодаря 3D модели оригинального DB5 маленькая модель является его точной копией с максимальной детализацией и достоверностью.
Top Gear Russiaвчера в 06:04