Илон Маск стал третьим в списке самых богатых людей мира
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Предприниматель Илон Маск занял третью строчку в списке самых богатых людей планеты. Как сообщает издание Bloomberg, в упомянутом рейтинге Маск обогнал основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Состояние Маска увеличилось до 111,3 миллиардов долларов.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
в понедельник, 31 августа.
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