Детский Aston Martin DB5 стоит дороже Mercedes C-класса

Aston Martin DB5 Junior, созданный в коллаборации Aston Martin Little Car Company представляет собой электрическую версию самого культового автомобиля британского бренда в масштабе 2:3. Благодаря 3D модели оригинального DB5 маленькая модель является его точной копией с максимальной детализацией и достоверностью.