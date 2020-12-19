В результате состояние Илона Маска увеличилось на 7,6 млрд долларов и составило 153,3 млрд долларов. Это позволило ему вернуться на вторую строчку в списке богатейших миллиардеров мира, обойдя владельца Louis Vuitton Бернара Арно, сообщает Forbes.

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