Илон Маск вернулся на вторую строчку списка Forbes
В результате состояние Илона Маска увеличилось на 7,6 млрд долларов и составило 153,3 млрд долларов. Это позволило ему вернуться на вторую строчку в списке богатейших миллиардеров мира, обойдя владельца Louis Vuitton Бернара Арно, сообщает Forbes.В источнике
С чего всё началось
Состояние Илона Маска превысило $150 млрд
Клуб «голубых фишек»: как попадание в S&P 500 отразится на акциях Tesla Маску удалось вернуться на вторую строчку в списке богатейших миллиардеров мира, обойдя владельца Louis Vuitton Бернара Арно. Основатель Tesla впервые занял второе место в начале декабря.
Forbesвчера в 02:29
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