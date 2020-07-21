Общество
ТК ЗвездаИлон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes
В марте 2020 года предприниматель находился лишь на 31 строке рейтинга. Известный изобретатель и бизнесмен из Соединенных Штатов Илон Маск впервые оказался на одной из первых пяти позиций по уровню богатства в мировом списке по версии Forbes. Соответствующая информация доступна на сайте издания.
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Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes.РБКвчера в 17:09
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