с чего всё началось

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Соответствующая информация приводится во вторник на сайте журнала.

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes

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