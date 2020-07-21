Общество
ТАССИлон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Соответствующая информация приводится во вторник на сайте журнала.
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Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes.РБК17:09
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