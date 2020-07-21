Общество
ИзвестияИлон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные рейтинга Forbes от 21 июля. По данным на 01:00 мск, состояние Маска составляет $74,2 млрд, увеличившись примерно на $5,1 млрд за последние сутки.
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Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes.РБК17:09
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