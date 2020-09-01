Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира
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Илон Маск занял третье место в списке самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg. Состояние Илона Маска превысило 111,3 миллиардов долларов. Примечательно, что он обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга, чье состояние 110,5 миллиардов долларов (он расположился на четвертом месте).В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
в понедельник, 31 августа.
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