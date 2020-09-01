Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Sputnik Узбекистан
Sputnik Узбекистан

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

Илон Маск занял третье место в списке самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg. Состояние Илона Маска превысило 111,3 миллиардов долларов. Примечательно, что он обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга, чье состояние 110,5 миллиардов долларов (он расположился на четвертом месте).В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
 в понедельник, 31 августа.
Известиявчера в 16:09
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Коммерсантъ19:48
Комсомольская правда

Bloomberg включило Илона Маска в тройку самых богатых людей мира

Комсомольская правдавчера в 16:59
ТАСС

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

ТАССвчера в 15:23
Известия

Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

Известиявчера в 16:09
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Lenta.ruвчера в 15:52
Вести.Ru

Маск обогнал Цукерберга в списке богатейших людей мира

Вести.Ruвчера в 15:44
Российская газета

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Российская газетавчера в 16:37

Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет

Более 40 процентов предпринимателей в России не смогут заплатить налоги в бюджет до конца текущего года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет
KM.ru02:10
161

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.
Интерфакс05:59
186

В Белоруссии прошли задержания участников незаконных акций студентов

Белорусская милиция во вторник провела единичные задержания участников несанкционированных акций, массовых задержаний и применения спецсредств не было ни в Минске, ни в регионах республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
РИА Новости06:33

Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОСС06:03
90

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
43