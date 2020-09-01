Илон Маск вошёл в тройку богатейших людей мира
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал Марка Цукерберга в списке богатейших людей мира. С состоянием $115 млрд американский миллиардер вошёл в тройку самых состоятельных жителей планеты.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
в понедельник, 31 августа.
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