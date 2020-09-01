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Секрет фирмы

Илон Маск вошёл в тройку богатейших людей мира

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал Марка Цукерберга в списке богатейших людей мира. С состоянием $115 млрд американский миллиардер вошёл в тройку самых состоятельных жителей планеты.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
 в понедельник, 31 августа.
Известиявчера в 16:09
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Коммерсантъ19:48
Комсомольская правда

Bloomberg включило Илона Маска в тройку самых богатых людей мира

Комсомольская правдавчера в 16:59
ТАСС

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

ТАССвчера в 15:23
Известия

Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

Известиявчера в 16:09
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Lenta.ruвчера в 15:52
Вести.Ru

Маск обогнал Цукерберга в списке богатейших людей мира

Вести.Ruвчера в 15:44
Российская газета

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Российская газетавчера в 16:37

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
РИА Новости18:26
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Газета.Ruвчера в 16:32
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
1,1K

Путин высказался против запрета киберспортивных соревнований в школах

Президент отметил, что необходимо поработать со специалистами и детскими психологами, чтобы понять, что можно, а что выходит за рамки, и «где эта деятельность приносит пользу, и с какого момента она начинает приносить вред».
Взгляд.ру06:39

Назвавшего русский язык клоачным профессора ВШЭ уволили

В конце октября 2019 года Гусейнов высказался о русском языке, написав в Facebook, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
Lenta.ru06:05
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