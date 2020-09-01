Назвавшего русский язык клоачным профессора ВШЭ уволили

В конце октября 2019 года Гусейнов высказался о русском языке, написав в Facebook, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».