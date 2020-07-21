Общество
ForbesИлон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
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Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes.РБКвчера в 17:09
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Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:48
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Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Названы лучшие полноприводные авто с пробегом
Новые автомобили вчера в 23:59
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Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 15:03
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Vprognoze.ru вчера в 10:15
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Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
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Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
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В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
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В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
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Пилоты Формулы-1 уже устали от акций Льюиса Хэмилтона
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На встрече роуп-джамперов погиб россиянин
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