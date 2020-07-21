Общество

ForbesForbesИлон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
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с чего всё началось
Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют
 данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes.
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Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

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Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes

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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. В апреле 2018 года признан самым богатым человеком Европы.
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