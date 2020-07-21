с чего всё началось

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

Экономика Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может.

Кино Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха. 7

Происшествия В Челябинской области молния убила пастуха Правоохранительные органы Челябинской области изучают обстоятельства трагического несчастного случая в Златоусте, где прошедшая вчера над регионом гроза стала причиной гибели молодого мужчины. 3

Общество Абхазия назвала условие приема туристов из России Российские туристы смогут заселиться в местные гостиницы только при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус, выданно не позднее, чем за три дня до заезда. 69

Общество В Краснодаре из-за ливня подтопило несколько улиц Жители города сообщают в социальных сетях о подтоплениях на улицах Московской, Красной, 40 лет Победы, Уральской, Одесской, Кореновской и Дзержинского. 5

Общество РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения. 6