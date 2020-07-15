с чего всё началось

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes. Такая информация была опубликована на сайте издания в среду, 15 июля.

Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей по версии Forbes

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