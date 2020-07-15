Общество
ИзвестияИлон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей по версии Forbes
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes. Такая информация была опубликована на сайте издания в среду, 15 июля.
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Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые смог попасть в топ-10 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.Газета.Ruвчера в 15:19
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