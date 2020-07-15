Общество

ИзвестияИзвестияИлон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей по версии Forbes

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes. Такая информация была опубликована на сайте издания в среду, 15 июля.
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Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые смог попасть в топ-10 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes
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Газета.Ruвчера в 15:19

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Взгляд.рувчера в 15:58

Илон Маск впервые вошел в число 10 богатейших людей планеты по версии Forbes

Газета.Ruвчера в 15:19
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Армия и оружие

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Общество

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Политика

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Технологии

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Политика

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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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