Общество

ТАССТАССИлон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Соответствующая информация приводится во вторник на сайте журнала.
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Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют
 данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes.
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