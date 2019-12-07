Общество

ИнтерфаксИнтерфаксИлон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
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Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в отношении британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает
 телеканал CNBC.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
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Жириновский объявил россиян людьми второго сорта для Запада

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Twitter-аккаунте, что страны Запада считают россиян людьми второго сорта.
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Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
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Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
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Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП

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Ученые нашли ранее неизвестную причину рака

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