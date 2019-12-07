с чего всё началось

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

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