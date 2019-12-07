Общество
ИнтерфаксИлон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
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Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в отношении британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает телеканал CNBC.Профиль04 декабря в 06:56
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Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Здоровье
Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.
Политика
Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
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Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей
По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей.
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Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
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Жириновский объявил россиян людьми второго сорта для Запада
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Twitter-аккаунте, что страны Запада считают россиян людьми второго сорта.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
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Xiaomi рассказала о перспективах прошивки MIUI 11
Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
Футбол
Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Хоккей
Овечкин сразу завершит карьеру, если побьет рекорд Гретцки
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что стремится побить рекорд НХЛ по количеству голов, который принадлежит Уэйну Гретцки.
Политика
Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи с официальным визитом, передает БелТА.
Футбол
Молодежка ЦСКА победила «Краснодар» после 0:2 в первом тайме
К 26-й минуте ЦСКА проигрывал с результатом 0:2, но во втором тайме Наяир Тикнизян сделал дубль и восстановил паритет, а за семь минут до конца Константин Марадишвили принес гостям три очка.
Футбол
«Реал» и «Арсенал» могут обменяться игроками
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг может перейти в «Реал».
Политика
В Киеве предупредили о массовых акциях в день «нормандского саммита»
Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
Происшествия
Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП
Единоборства
Александр Волков дал прогноз на бой Федора Емельяненко
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Общество
В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города
Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
Происшествия
Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе
Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в кафе на Таганской улице в Москве.