Общество
ИнтерфаксИлон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
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Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в отношении британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает телеканал CNBC.Профиль04 декабря в 06:56
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Экономика
Московским предприятиям компенсируют затраты на профобучение сотрудников
Московским предприятиям могут компенсировать до 95% расходов на профессиональное образование сотрудников по списку приоритетных для столицы профессий.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Хоккей
Фанатов «Трактора» по пути на матч в Магнитогорск задержал ОМОН
Фанаты «Сектора А» направлялись на матч в Магнитогорск.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить предоставлять денежные займы Китаю.
Биатлон
Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Здоровье
Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза
Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ
По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Общество
В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города
Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
Здоровье
Перечислены разрушающие кишечник продукты
Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке.
Футбол
Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА
Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Футбол
Карлос Тевес: «Роналду учился уходить от соперников, у Месси это врожденное, он тренировал только штрафные»
Криштиану учился, как уходить от соперников, Месси тренировал только штрафные.
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года
Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Политика
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
Политика
Матвиенко раскритиковала Минэнерго за закон об «умных» счетчиках
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министерство энергетики за задержку реализации закона об установке «умных» счетчиков.
Армия и оружие
Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа
Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.
Музыка
Названа самая популярная песня года среди пользователей Shazam
В 2019 году пользователи сервиса Shazam чаще всего искали песню 17-летней американской исполнительницы Билли Айлиш Bad Guy, пишет издание Variety.
Футбол
Хавбек «Спартака» Бакаев мечтает встретиться с Хабибом
Хавбек столичного "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал в интервью клубной пресс-службе о желании встретиться с бойцом Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.