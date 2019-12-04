Общество

ИнтерфаксИнтерфаксИлон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
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с чего всё началось
Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в отношении британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает
 телеканал CNBC.
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РИА Новостивчера в 18:32
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В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города

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Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
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Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

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Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
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Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа

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Хавбек столичного "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал в интервью клубной пресс-службе о желании встретиться с бойцом Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.
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Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
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