с чего всё началось

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Экономика Московским предприятиям компенсируют затраты на профобучение сотрудников Московским предприятиям могут компенсировать до 95% расходов на профессиональное образование сотрудников по списку приоритетных для столицы профессий.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

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Политика В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».

Общество В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.

Здоровье Перечислены разрушающие кишечник продукты Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке.

Футбол Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.

Общество В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.

Наука Ученые нашли ранее неизвестную причину рака Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.

Музыка Названа самая популярная песня года среди пользователей Shazam В 2019 году пользователи сервиса Shazam чаще всего искали песню 17-летней американской исполнительницы Билли Айлиш Bad Guy, пишет издание Variety.

Футбол Хавбек «Спартака» Бакаев мечтает встретиться с Хабибом Хавбек столичного "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал в интервью клубной пресс-службе о желании встретиться с бойцом Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.