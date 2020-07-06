Общество
Моллы.RuTesla распродала все шорты S3XY за несколько минут
За год ценные бумаги компании подорожали уже в пять раз. А спрос на шорты оказался таким высоким, что вся партия в пяти размерах была раскуплена за несколько минут, а сам сайт Tesla испытал такую нагрузку, что оставался недоступным в течение некоторого времени.
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Здоровье
В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация
В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
REGNUM 09:13
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Политика
Глава ВМС Украины пообещал вернуть украинский флот в Севастополь
Украинский флот вернется в Севастополь, уверен командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.
Росбалт 08:46
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Футбол
«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России
В прошедшие выходные, в гостях питерский «Зенит» - 4:2 - обыграл «Краснодар» и за четыре тура до окончания чемпионата закрепил за собой золотой пьедестал, набрав 62 очка после 26 игр.
TV BRICS 06:33
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой
News.ru 03 июля в 05:17
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Армия и оружие
Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
Авто
Компания Aston Martin выпустит копию DB5 из фильма о Джеймсе Бонде
Британская компания Aston Martin изготовит копию спортивной модели DB5.
МИР 24 10:00
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
Презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Xbox анонсировал игровую выставку Games Showcase.
Cyber.sports.ru 10:04
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Происшествия
Суд направил на лечение оставившую сына на ночь в парке москвичку
Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая зимой 2019 года оставила своего шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке «Лосиный Остров».
Известия 09:23
Игры
Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)
Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
Cyber.sports.ru вчера в 04:03
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович
В Instagram актер опубликовал пост, в котором вежливо попросил всех тех, кому интересна его личная жизнь, не выходить за рамки приличия.
Evo-rus.com 09:03
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины рассказал, почему решил уйти в отставку
Верховная рада Украины по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
РИА Новости 10:15
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Автоспорт
Росберг язвительно отозвался о пилотаже Феттеля на Гран-при Австрии
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал инцидент с участием своего соотечественника Себастьяна Феттеля и пилота «Макларена» Карлоса Сайнса.
Чемпионат 05:09
Происшествия
ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков
Коммерсантъ 04:58
Происшествия
Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50
По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
ТАСС 09:07
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53