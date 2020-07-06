За год ценные бумаги компании подорожали уже в пять раз. А спрос на шорты оказался таким высоким, что вся партия в пяти размерах была раскуплена за несколько минут, а сам сайт Tesla испытал такую нагрузку, что оставался недоступным в течение некоторого времени.

Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут

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