Общество

Моллы.RuМоллы.RuTesla распродала все шорты S3XY за несколько минут

За год ценные бумаги компании подорожали уже в пять раз. А спрос на шорты оказался таким высоким, что вся партия в пяти размерах была раскуплена за несколько минут, а сам сайт Tesla испытал такую нагрузку, что оставался недоступным в течение некоторого времени.
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Илон Маск выпустил в продажу шорты, чтобы пошутить над трейдерами

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Сайт Tesla обвалился под натиском желающих купить шорты c логотипом

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Выпущенные назло трейдерам шорты Илона Маска раскупили за несколько минут

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Велосипедные шорты от Илона Маска раскупили в первый же день продаж

Народные новостивчера в 23:12
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В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация

В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Политика

Глава ВМС Украины пообещал вернуть украинский флот в Севастополь

Украинский флот вернется в Севастополь, уверен командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.
Росбалт 08:46
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Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Общество

В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Футбол

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

В прошедшие выходные, в гостях питерский «Зенит» - 4:2 - обыграл «Краснодар» и за четыре тура до окончания чемпионата закрепил за собой золотой пьедестал, набрав 62 очка после 26 игр.
TV BRICS 06:33
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Общество

Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой

News.ru 03 июля в 05:17
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Армия и оружие

Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж

Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
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Авто

Компания Aston Martin выпустит копию DB5 из фильма о Джеймсе Бонде

Британская компания Aston Martin изготовит копию спортивной модели DB5.
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Общество

Презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля

Xbox анонсировал игровую выставку Games Showcase.
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Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
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Общество

Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
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Происшествия

Суд направил на лечение оставившую сына на ночь в парке москвичку

Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая зимой 2019 года оставила своего шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке «Лосиный Остров».
Известия 09:23
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Общество

Итин и Малобродский обжаловали приговор по делу «Седьмой студии»

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Игры

Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)

Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

В Instagram актер опубликовал пост, в котором вежливо попросил всех тех, кому интересна его личная жизнь, не выходить за рамки приличия.
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Политика

Экс-глава Нацбанка Украины рассказал, почему решил уйти в отставку

Верховная рада Украины по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
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Автоспорт

Росберг язвительно отозвался о пилотаже Феттеля на Гран-при Австрии

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал инцидент с участием своего соотечественника Себастьяна Феттеля и пилота «Макларена» Карлоса Сайнса.
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Происшествия

ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков

Коммерсантъ 04:58
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Происшествия

Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50

По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
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Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области

Газета.Ru 10:20
Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
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Общество

Иран заявил о значительном ущербе из-за взрыва на ядерном объекте

Lenta.ru 09:56
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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