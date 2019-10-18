Общество

Российская газетаРоссийская газетаИлон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара

Американский инженер и миллиардер Илон Маск согласился рассмотреть разработку краснодарского предпринимателя Алексея Игнатьева о внедрении улучшенной операционной системы Linux в управление автомобилями Tesla.
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Илон Маск изучит разработку инженера из Краснодара

Кубанские новости03:28

Илон Маск изучит разработку краснодарского инженера

Кубань 2402:25

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

РИА Новостивчера в 18:14

Илон Маск назвал российское образование «очень хорошим»

Московский Комсомолецвчера в 17:31

«Раз эти ребята делают что-то интересное, нужно присоединиться». Илон Маск рассказал, почему принял приглашение на краснодарский форум «Дело за малым»

Юга.рувчера в 16:16

Российское образование и открытие фабрики Tesla в России: О чем говорил Илон Маск на форуме «Дело за малым»

КП - Кубаньвчера в 17:05

По видеосвязи с Илоном Маском пообщались более 2 тыс. участников форума в Краснодаре

ТАССвчера в 17:01
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Технологии

Искусственный интеллект проследит за соблюдением ТБ российскими нефтяниками

Искусственный интеллект вскоре будет контролировать соблюдение техники безопасности работниками нефтяной отрасли, заявили в Национальной технологической инициативе (НТИ), 19 октября сообщают РИА Новости.
Красная весна вчера в 22:50
Фигурное катание

Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
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Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Общество

В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
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Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
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Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк

Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
Рамблер 03:18
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

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Происшествия

Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
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Авто

Дешевая версия Kia Sportage стала бестселлером марки

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Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Происшествия

В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета

В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
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Космос

Космические корабли ставят паруса

Если космические аппараты называются корабли, следовательно, у них должны быть паруса.
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Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
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Происшествия

При пожаре под Ярославлем погибли пять детей

ТАСС 01:20
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
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Армия и оружие

NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»

Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
ТК Звезда вчера в 00:55
Шоу-бизнес

Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
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Происшествия

В Петербурге задержали кассиршу, которая обокрала банк 10 лет назад

В Петербурге задержали уроженку Татарстана, которая считалась мертвой.
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Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Происшествия

В Новокузнецке пропали два подростка

Два четырнадцатилетних подростка из Новокузнецка не вернулись из школы домой в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 03:15
Происшествия

В Севастополе задержан директор департамента архитектуры

Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Российская газета вчера в 09:10
Авто

Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
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Экономика

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Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
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Лэмпард раскритиковал тренерский штаб сборной Франции из-за Канте

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил недовольство поведением тренерского штаба сборной Франции.
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Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента

Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
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