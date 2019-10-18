Главу SpaceX и Tesla Илона Маска в шутку пригласили посетить бизнес-форум в Краснодаре, и он выступил. Об этом пишет "Московский Комсомолец".

Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

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