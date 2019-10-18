Общество

Газета.RuГазета.RuИлон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Главу SpaceX и Tesla Илона Маска в шутку пригласили посетить бизнес-форум в Краснодаре, и он выступил. Об этом пишет "Московский Комсомолец".
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Российское образование и открытие фабрики Tesla в России: О чем говорил Илон Маск на форуме «Дело за малым»

КП - Кубаньвчера в 17:05

Илон Маск назвал российское образование «очень хорошим»

Московский Комсомолецвчера в 17:31

По видеосвязи с Илоном Маском пообщались более 2 тыс. участников форума в Краснодаре

ТАССвчера в 17:01

В Краснодаре на форуме «Дело за малым» прошел телемост с Илоном Маском

Кубань 24вчера в 15:25

«Раз эти ребята делают что-то интересное, нужно присоединиться». Илон Маск рассказал, почему принял приглашение на краснодарский форум «Дело за малым»

Юга.рувчера в 16:16

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

РИА Новостивчера в 18:14

Илон Маск выступил на форуме «Дело за малым» в Краснодаре

Кубанские новостивчера в 15:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Финансы

Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 05:27
Технологии

В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь

Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
РИА Новости 17 октября в 18:17
Космос

Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г

Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия вчера в 07:41
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12

В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.
REGNUM 00:17
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Allboxing.ru 00:28
Теннис

Андрей Рублёв стал полуфиналистом турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Прежде оппоненты не встречались. В полуфинале соревнований "ВТБ Кубок Кремля" Рублёв сыграет с хорватом Марином Чиличем.
GoTennis.ru вчера в 15:54
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51
Гаджеты

Apple может представить пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple в 2020 году может представить сразу пять новых смартфонов. Такие предположение высказывают иностранные эксперты.
iReactor вчера в 17:57
Политика

ЕС не договорился о начале вступления Албании и Северной Македонии

Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита не смогли договориться о решении начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.
РЕН ТВ 17 октября в 20:33
Происшествия

Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований

Lenta.ru вчера в 09:30
Происшествия

Племянник убитого Хачатуряна указал на первоначальную ошибку следствия

Царьград вчера в 06:27
Происшествия

17 человек погибли в Афганистане из-за взрывов в мечети

В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли по меньше мере 17 человек.
Газета.Ru вчера в 07:16
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
Армия и оружие

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
Известия вчера в 22:00
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Армия и оружие

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

Известия вчера в 20:53
Хоккей

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина

Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика

В США потребовали признать «Азов» террористической организацией

Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
RT на русском вчера в 19:35
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета вчера в 14:25
Экономика

Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил $10 млн

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
ПРАЙМ вчера в 02:50
Политика

Савченко раскрыла ложь Порошенко про войну в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о том, как экс-президент Украины Петр Порошенко врал о соблюдении минских соглашений во время конфликта в Донбассе.
iReactor 00:22
Баскетбол

«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге

Metaratings вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом

Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
РИА Новости вчера в 11:34
Авто

Специалисты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Российские автоэкспорты составили рейтинг, в котором назвали авто с самыми проблемными АКПП.
МедиаПоток вчера в 12:27
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению

Свободная Пресса 16 октября в 09:53
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Общество

Девы, сделайте правильный выбор, и звезды не обделят вас богатством

Вениамин Иванович, вам, как Деве, звезды советуют навести порядок в административных кругах, начиная с сегодняшнего «Часа Контроля» и в дорожной отрасли, работников которой вы сегодня будете чествовать.
Живая Кубань 16 октября в 23:56
Космос

В открытый космос впервые в истории вышли только женщины

Кох и Мэйр вышли с борта Международной космической станции (МКС) в 14:38 по московскому времени.
Snob.ru вчера в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное