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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Илон Маск за сутки потерял 16,5 миллиардов долларов

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за один день лишился части состояния в 16,5 миллиардов долларов из-за ситуации на рынке акций. Информации о резком уменьшении состояния изобретателя появилась на сайте рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time.В источнике
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Национальная служба новостей

Илон Маск выбыл из топ-5 богатейших людей мира

Национальная служба новостей01:38
РИА Новости

Илон Маск вышел из пятерки богатейших людей мира

РИА Новости00:56
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

РБК21:51
Телеканал 360°

Илон Маск за день потерял почти 12 млрд долларов

Телеканал 360°вчера в 11:38
Ведомости

Илон Маск потерял $10 млрд на падении акций Tesla

Ведомостивчера в 11:09
Говорит Москва

Илон Маск за день потерял 14 млрд 300 млн долларов

Говорит Москвавчера в 10:43
ГЛАС.RU

Илон Маск с начала сентября потерял около $10 млрд. из-за коронавируса

ГЛАС.RU6 сентября в 03:32

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
2,1K

В Саратове осуждены мать и отчим, насиловавшие сына с 9 лет

С января по апрель 2015 года уже сама мать неоднократно вступала в интимные отношения со своим, на тот момент 12-летним, сыном, причиняя ребенку психические страдания, впоследствии приведшие к тяжелому психолого-эмоциональное состоянию.
Kursk.comвчера в 14:53
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НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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