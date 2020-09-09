Илон Маск за сутки потерял 16,5 миллиардов долларов
Смотрите также
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Киноакадемия представила новые требования для номинации на «Оскар»
Госдеп: США могут ввести новые санкции против белорусских чиновников
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Двое фигурантов дела о торговле детьми в Москве признали вину
Белоруссия сможет поставлять до 4 миллионов тонн нефти через порты РФ
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Меркель пообещала общую реакцию стран ЕС на ситуацию с Навальным
Рожков из «Уральских пельменей» начал работать электриком
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Госдеп: США могут ввести новые санкции против белорусских чиновников
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Киноакадемия представила новые требования для номинации на «Оскар»
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
«Рома» заинтересована в услугах форварда «Спартака» Кокорина
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за один день лишился части состояния в 16,5 миллиардов долларов из-за ситуации на рынке акций. Информации о резком уменьшении состояния изобретателя появилась на сайте рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time.В источнике
Подробнее о событии