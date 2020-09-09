Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за один день лишился части состояния в 16,5 миллиардов долларов из-за ситуации на рынке акций. Информации о резком уменьшении состояния изобретателя появилась на сайте рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time.