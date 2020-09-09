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РБК
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.В источнике
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РИА Новости

Илон Маск вышел из пятерки богатейших людей мира

РИА Новости00:56
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

РБК21:51
ГЛАС.RU

Илон Маск с начала сентября потерял около $10 млрд. из-за коронавируса

ГЛАС.RU6 сентября в 03:32
Телеканал 360°

Илон Маск за день потерял почти 12 млрд долларов

Телеканал 360°вчера в 11:38
Ведомости

Илон Маск потерял $10 млрд на падении акций Tesla

Ведомостивчера в 11:09
Говорит Москва

Илон Маск за день потерял 14 млрд 300 млн долларов

Говорит Москвавчера в 10:43
НТВ

Акции Tesla рухнули на 21%, Илон Маск потерял 14,3 млрд долларов

НТВ18:58

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
257

Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от двух до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
3

Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по новому делу, об этом он заявил на заседании Южно-Сахалинского городского суда в среду.
РИА Новости21:01
5

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Москва и Токио при Абэ не приблизились к подписанию мирного договора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора, но надеется, что новый глава правительства будет настроен на развитие отношений с РФ.
РЕН ТВ00:48

Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области дал поручение врио губернатора региона Игорю Кобзеву взять под особый контроль вопрос темпов ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Коммерсантъвчера в 09:02
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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