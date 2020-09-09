Илон Маск за день потерял $16,5 млрд
Смотрите также
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые
Белоруссия сможет поставлять до 4 миллионов тонн нефти через порты РФ
Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
«Рома» заинтересована в услугах форварда «Спартака» Кокорина
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
«Рома» заинтересована в услугах форварда «Спартака» Кокорина
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.В источнике
Подробнее о событии