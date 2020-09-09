Чем грозит россиянам доллар или евро по 100 рублей

Эксперты прогнозируют падение на 8,5%. Для людей моментальный обвал рубля, например, до 100 и выше рублей за доллар или евро, а потом его постепенное продолжительное укрепление, как это обычно и бывает, не катастрофический сценарий.