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Илон Маск потерял за сутки $16,5 млрд

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск за минувшие сутки потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмое место.В источнике
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Коммерсантъ

Маск стал шестым в рейтинге богатейших людей мира, потеряв $16,3 млрд за сутки

Коммерсантъ02:25
Говорит Москва

Илон Маск выбыл из пятёрки богатейших людей планеты

Говорит Москва03:06
ГЛАС.RU

Илон Маск с начала сентября потерял около $10 млрд. из-за коронавируса

ГЛАС.RU6 сентября в 03:32
Телеканал 360°

Илон Маск покинул пятерку самых богатых людей мира

Телеканал 360°01:52
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

РБК21:51
Ведомости

Илон Маск потерял $10 млрд на падении акций Tesla

Ведомостивчера в 11:09
РИА Новости

Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

РИА Новости00:56

Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову
Вести.Ru03:58
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Петербург может получить первый транш на строительство Широтной магистрали до конца года

Первый транш из федерального бюджета на строительство в Петербурге Широтной магистрали скоростного движения город может получить уже до конца этого года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:10
1

Чем грозит россиянам доллар или евро по 100 рублей

Эксперты прогнозируют падение на 8,5%. Для людей моментальный обвал рубля, например, до 100 и выше рублей за доллар или евро, а потом его постепенное продолжительное укрепление, как это обычно и бывает, не катастрофический сценарий.
Live2403:25
6

Обнаружены виды рыб, способных «ходить» по суше

Результаты компьютерной томографии, при помощи которых исследователи изучили тазовые структуры 30 видов рыб из семейства балиторовых (гольцов), позволяют считать, что у 11 из них они совпадают с единственной передвигающейся по суше пещерной рыбой-ангелом.
Популярная механика03:44

Минкультуры рекомендовало поддержать производство 64 кинопроектов

Экспертные советы подвели итоги конкурсов по авторскому и экспериментальному кино, а также детским фильмам и неигровым спецпроектам, Минкультуры РФ рекомендовало поддержать 64 проекта, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новостивчера в 04:47