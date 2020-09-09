Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.В источнике
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Илон Маск выбыл из топ-5 богатейших людей мира

Национальная служба новостей01:38
Говорит Москва

Илон Маск за день потерял 14 млрд 300 млн долларов

Говорит Москвавчера в 10:43
Телеканал 360°

Илон Маск покинул пятерку самых богатых людей мира

Телеканал 360°01:52
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

РБК21:51
Ведомости

Илон Маск потерял $10 млрд на падении акций Tesla

Ведомостивчера в 11:09
РИА Новости

Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

РИА Новости00:56
ГЛАС.RU

Илон Маск с начала сентября потерял около $10 млрд. из-за коронавируса

ГЛАС.RU6 сентября в 03:32

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко
РБК22:49
23

Новая структура управления жилищным фондом создана в Минобороны РФ

"Переход к единой системе управления позволит создать эффективный инструмент комплексного управления, контролировать использование и эксплуатацию жилищного фонда, автоматизировать процесс и сократить время на распределение и заселение жилых помещений", - рассказали в Минобороны.
Новая структура управления жилищным фондом создана в Минобороны РФ
Российская газета01:00

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
1,1K

Новак дал старт строительству нового энергоблока Заинской ГРЭС

Заинск, Татария, 8 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Начало строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС сегодня, 8 сентября, запустили министр энергетики РФ Александр Новак и глава Татарии Рустам Минниханов.
REGNUMвчера в 08:21
5

Госдеп США пригрозил Белоруссии новыми санкциями

Вашингтон, 9 сентября 2020, 03:09 — REGNUM Соединенные Штаты не исключают введения нового пакета санкций против Белоруссии после задержания оппозиционерки Марии Колесниковой, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в своем письменном заявлении.
REGNUM20:09
125

Пострадавшие от коронавируса легкие восстановятся

Признаки болезни наблюдались у пациентов в течение нескольких недель даже после выписки из больниц и независимо от перенесенной формы. srb62.ru Тем не менее, через 12 недель симптомы коронавируса стали исчезать, а проводимые исследования показывали, что легкие стали восстанавливаться.
МедиаПоток7 сентября в 14:49
23

Германские чиновники указали на интересы США в ситуации с «СП-2»

Глава федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, где ведется строительство газопровода, заявила, что ей бы хотелось, чтобы в сегодняшних дебатах по поводу «Северного потока -2» было «больше честности и избирательности».
Evo-rus.com01:54
26