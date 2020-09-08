Экономика
РБКИлон Маск за день потерял $16,5 млрд
Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7408 источников, обновлено в 20:10, Ашберн
Кино
«Сияние» Стэнли Кубрика выйдет в российский прокат
Фильм «Сияние» британского и американского режиссёра Стэнли Кубрика выйдет в российский прокат.
News.ru 10:52
Музыка
На Сахалине стартовал фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Ежегодный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня на Сахалине - 2020" в среду утром открылся в Сахалинской области.
ТАСС вчера в 23:48
Экономика
Над миром нависла угроза продуктового кризиса
Дефицита продуктов питания в мире, в целом, не наблюдается, но стоимость еды растет.
Lenta.ru 20:00
Общество
ФБК заподозрил президента Татарстана в получении взятки
Daily Moscow 12:00
Шоу-бизнес
Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео
По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новости 13:48
Шоу-бизнес
Участница Comedy Woman сообщила о закрытии шоу
Участница юморического проекта Comedy Woman Надежда Ангарская сообщила, что выходившее на канале ТНТ шоу закрыли и больше не снимают.
Lenta.ru 13:45
Футбол
«Ренн» подтвердил переговоры с «Челси» по вратарю Менди
Президент «Ренна» Николя Холвек не отрицает, что «Челси» хочет купить вратаря французов Эдуара Менди.
Бомбардир.ру 10:12
Кино
Комик Саша Барон Коэн тайно снял продолжение фильма «Борат»
Британский актер, комик и режиссер Саша Барон Коэн в тайне от всех снял продолжение популярной комедийной ленты "Борат" о приключениях репортера из Казахстана Бората Сагдиева в США.
Экономика сегодня 09:54
Общество
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева в апелляции
Экономика сегодня 14:57
Политика
США начали аннулировать визы граждан Китая за связи с военными КНР
Власти Соединенных Штатов к 8 сентября аннулировали визы более чем 1 тыс. граждан КНР, связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), сообщил представитель Госдепартамента.
Взгляд.ру 19:19
Технологии
«Ростех» попросил бюджет на развитие электроники и софта
"Ростех" подготовил и направил в совет по направлению "Переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям" стратегии научно-технологического развития при Российской академии наук предложения по разработке программы по созданию интеллектуальных аппаратно-программных платформ (АПП) на основе отечественного ПО и электронных компонентов, следует из документа, имеющегося у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:18
Общество
Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года
Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс 08:51
Политика
Раскрыты детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР
Детали беседы раскрыты в служебной записке бывшего генерального директора The New York Times и американского военного деятеля Джулиуса Окса Адлера, пишет The Times.
Lenta.ru 13:27
Политика
Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным
RT на русском 14:59
Политика
Экс-глава офиса Зеленского рассказал о «дипломатическом провале» Киева
Украинские власти не выполнили обещаний, данных российскому президенту Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.
Известия 16:18
Общество
В мире число жертв коронавируса превысило 900 тысяч
За время пандемии коронавируса в мире жертвами COVID-19 стали 900 079 человек.
Российская газета 19:02
Происшествия
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
Piter.tv 02:54
Авто
Dacia показала на тизерах Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года
Компания Dacia "рассекретила" экстерьер новых Logan, Sandero и Sandero Stepway, впервые опубликовав полноценные изображения автомобилей.
Новые автомобили 11:48
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле Курильских островов
В свою очередь, в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН "Интерфаксу" сообщили, что жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой 2-3 балла.
Интерфакс - Россия 18:38
Наука
Ученые из США нашли способ быстро снять зуд
Американские специалисты узнали, как быстро избавиться от зуда.
ToDay News Ufa 15:14
Происшествия
В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
РИА Новости 16:18
Технологии
Эксперт рассказала, какие настройки в смартфоне не стоит трогать
Операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева рассказала, что не стоит трогать вообще настройки SIM-карты.
Вечерняя Москва 19:38
Здоровье
Медики назвали случаи, когда детей нельзя отпускать в школу
Медики назвали случаи, при которых детей категорически нельзя отпускать в школу.
ГлобалМСК.ру 17:05
Технологии
Apple подала в суд на Epic Games за нарушение договора
Компания Apple подала в суд на Epic Games за нарушение договора, сообщает CNBC.
Чемпионат 12:54
Футбол
Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между «ЦСКА» и «Спартаком»
Vprognoze.ru 09:23
Единоборства
Эминов победил Касымбая на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Мухаммед Эминов победил казахстанца Муратбека Касымбая на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве.
RT на русском 17:04
Экономика
Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн
Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
Интерфакс 19:37