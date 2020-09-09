Илон Маск за день потерял $16,5 млрд из-за обвала акций
Смотрите также
Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным
Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
62-летний актер Алек Болдуин стал отцом в шестой раз
Белоруссия сможет поставлять до 4 миллионов тонн нефти через порты РФ
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии
Моргенштерн получил премию «Женщина года»
Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
Экс-глава офиса Зеленского признал срыв спецоперации с россиянами под Минском
Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок
В Дагестане невеста умерла в день свадьбы
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Раскрыты детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР
В партии Зеленского назвали детей Донбасса «немытыми и нечесаными»
Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
С начала года акции его компаний подорожали на 500%, а состояние их основателя выросло на 87,8 миллиарда долларов. Сейчас Маск на седьмой строчке рейтинга самых богатых американцев по версии Forbes и на 31 месте в мире. На днях акции Tesla существенно подешевели.В источнике
Подробнее о событии