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Новые Известия

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд из-за обвала акций

С начала года акции его компаний подорожали на 500%, а состояние их основателя выросло на 87,8 миллиарда долларов. Сейчас Маск на седьмой строчке рейтинга самых богатых американцев по версии Forbes и на 31 месте в мире. На днях акции Tesla существенно подешевели.В источнике
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Forbes

Давать свободу, доверять и наплевать на оценки. Мэй Маск и Эстер Войжитски — о том, как воспитать ребенка, который попадет в список Forbes

Forbes04:05
Говорит Москва

Илон Маск выбыл из пятёрки богатейших людей планеты

Говорит Москва03:06
Ведомости

Илон Маск потерял $10 млрд на падении акций Tesla

Ведомостивчера в 11:09
Телеканал 360°

Илон Маск покинул пятерку самых богатых людей мира

Телеканал 360°01:52
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

РБК21:51
Lenta.ru

Маск потерял миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 13:47
РИА Новости

Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

РИА Новости00:56

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Потребуется еще немало времени до полного восстановления, особенно в отраслях сферы услуг, наиболее пострадавших от ограничений, а также в экспортных и инвестиционных отраслях, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном на сайте ЦБ РФ.
Интерфакс14:10

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
РИА Новости15:23
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14
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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегодня03:15
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Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомости02:24
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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Рита Дакота призналась, что ей до сих пор стыдно за Влада Соколовского

Дакота отметила, что даже при уважении к Владу, как отцу их общей дочери, она не станет умалчивать о своих чувствах и в книге, которую планирует выпустить, собирается честно и открыто рассказать о своей жизни.
Newia.ru14:52
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