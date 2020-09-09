Илон Маск за день потерял $16,5 млрд из-за обвала акций
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С начала года акции его компаний подорожали на 500%, а состояние их основателя выросло на 87,8 миллиарда долларов. Сейчас Маск на седьмой строчке рейтинга самых богатых американцев по версии Forbes и на 31 месте в мире. На днях акции Tesla существенно подешевели.В источнике
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