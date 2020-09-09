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Новые Известия

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд из-за обвала акций

С начала года акции его компаний подорожали на 500%, а состояние их основателя выросло на 87,8 миллиарда долларов. Сейчас Маск на седьмой строчке рейтинга самых богатых американцев по версии Forbes и на 31 месте в мире. На днях акции Tesla существенно подешевели.В источнике
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Forbes

Давать свободу, доверять и наплевать на оценки. Мэй Маск и Эстер Войжитски — о том, как воспитать ребенка, который попадет в список Forbes

Forbesвчера в 04:05
Lenta.ru

Маск потерял миллиарды долларов

Lenta.ru8 сентября в 13:47
РИА Новости

Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

РИА Новостивчера в 00:56
Телеканал 360°

Илон Маск покинул пятерку самых богатых людей мира

Телеканал 360°вчера в 01:52
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

РБКвчера в 21:51
Говорит Москва

Илон Маск выбыл из пятёрки богатейших людей планеты

Говорит Москвавчера в 03:06
Ведомости

Илон Маск потерял $10 млрд на падении акций Tesla

Ведомости8 сентября в 11:09

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
РИА Новостивчера в 17:10
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Эксперт предостерегла от изменения некоторых настроек смартфона

Пользователям не стоит самостоятельно изменять настройки SIM-карты в смартфоне, это может вызвать сбои в работе устройства, рассказала операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева в беседе с агентством «Прайм».
Известия20:57
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Иммунолог назвал побочный эффект британской вакцины от коронавируса

Напомним, что специалисты из Оксфордского университета (США) и компании AstraZeneca, которые разработали вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, были вынуждены остановить третью фазу клинических испытаний, так как препарат вызвал опасную побочную реакцию одного из добровольцев.
Live24вчера в 14:26
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