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Илон Маск потерял за сутки $16,5 млрд

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск за минувшие сутки потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмое место.В источнике
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ТАСС

Bloomberg: Илон Маск потерял за сутки $16,3 млрд и выпал из топ-5 богатейших людей мира

ТАСС04:34
Forbes

Давать свободу, доверять и наплевать на оценки. Мэй Маск и Эстер Войжитски — о том, как воспитать ребенка, который попадет в список Forbes

Forbes04:05
РБК

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

РБК21:51
РИА Новости

Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

РИА Новости00:56
Телеканал 360°

Илон Маск покинул пятерку самых богатых людей мира

Телеканал 360°01:52
Говорит Москва

Илон Маск выбыл из пятёрки богатейших людей планеты

Говорит Москва03:06
ГЛАС.RU

Илон Маск с начала сентября потерял около $10 млрд. из-за коронавируса

ГЛАС.RU6 сентября в 03:32

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Китай испытал свой первый многоразовый космический корабль

В пятницу, 4 сентября, с космодрома Цзюцюань (Jiuquan Satellite Launch Center) на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя "Великий поход 2F" (CZ-2F, Чанчжэн-2F) был запущен экспериментальный многоразовый космический корабль.
Популярная механика6 сентября в 23:17
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Apple подала встречный иск на Epic Games

Epic Games подала в суд на компанию Apple в августе после того, как популярная игра Fortnite была удалена из iOS App Store из-за внедрения неавторизованной платежной системы.
Astera02:52
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Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за ДТП, получил в среду первую передачу, в которой были чай, сахар и сигареты, сообщила журналистам член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
ТАСС06:04
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Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение смертельного ДТП, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в среду, 9 сентября.
Известия05:51
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Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia05:12
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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